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Россияне сбросили авиабомбу на Харьковскую область: погибла женщина, есть раненые

Фото: россияне сбросили авиабомбу на Харьковскую область (t.me/synegubov)
Автор: Татьяна Степанова

Этой ночью российские войска в очередной раз атаковали Харьковскую область. Оккупанты сбросили авиабомбу на населенный пункт в Купянском районе, в результате чего погибла женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Прошлой ночью враг нанес удар управляемой авиабомбой КАБ-250 по пгт Ковшаровка Купянского района. Зафиксировано попадание рядом с 5-этажным жилым домом. Дом поврежден, в одной из квартир обрушилась стена", - написал Синегубов.

По его словам, также поврежден соседний 9-этажный дом.

В результате удара погибла 74-летняя жительница. Еще три женщины и 74-летний мужчина ранены, состояние среднее.

Также ночью зафиксировано попадание ракетой С-300 в нежилое здание в пгт Большой Бурлук Купянского района. Здание получило повреждения, произошел пожар.

Кроме того, за прошедшие сутки российские захватчики из артиллерии, минометов и другого оружия обстреливали населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Изюмского, Чугуевского и Купянского районов.

Произошли лесные пожары. В частности, в селе Ивашки Богодуховского района минометным обстрелом повреждено здание лицея. В селе Перовское минометным обстрелом поврежден объект критической инфраструктуры. Обошлось без пострадавших.

Обстрелы Харькова и области

Российские войска постоянно атакуют Харьков и область. В частности, захватчики 20 июля из танка обстреляли пгт Казачья Лопань в Харьковской области. В результате погиб местный житель.

В тот же день российская армия обстреляла Волчанск Харьковской области, погиб мужчина.

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