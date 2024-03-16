UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни скидають з дронів вибухівку на жителів Херсонської області, - ОВА

Фото: у Херсонській області російські окупанти скидають з дронів вибухівку на місцевих жителів (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Бериславі Херсонської області сьогодні, 16 березня, російські загарбники скинули вибухівку з дрона на цивільного громадянина, який перебував на вулиці. Вчора подібна повітряна атака із застосуванням безпілотника фіксувалася у селі Львове.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА).

Внаслідок цих двох випадків були поранені троє місцевих жителів.

Так, у Бериславі потерпілим виявився 71-річний чоловік, у якого діагностували вибухову травму та поранення ноги.

"Його доставили до лікарні для надання медичної допомоги", - передали в адміністрації. 

Що стосується вчорашньої атаки, 15 березня, тоді ввечері окупанти скинули 6 вибухівок з дронів по селу Львове Тягинської громади. 

"Легкі поранення отримала місцева жителька. Лікарі їй надали допомогу на місці", - поінформували в ОВА.

Оновлено о 16:40

Пізніше в ОВА розповіли про ще одну постраждалу у Бериславі через скид боєприпасу з безпілотника.

"Ще одна людина отримала поранення внаслідок скиду вибухівки з дрона. До лікарні звернулась 27-річка жителька Берислава. В неї діагностували мінно-вибухову травму, поранення плеча, контузію", - передали в адміністрації.

Медики надають необхідну допомогу, додали в ОВА.

Російські удари по Херсонській області

Нагадаємо, після звільнення Силами оборони України правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами російських загарбників. Інтервенти атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Раніше повідомлялося, що на початку березня у Херсонській області потратили під ворожий удар поліцейські - тоді двоє правоохоронців отримали поранення.

Також нагадаємо, що перед цим взимку у Бериславі окупанти скинули вибухівку з дрона прямо на мотоцикліста, в результаті чого чоловік загинув.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська областьВійна в УкраїніАтака дронів