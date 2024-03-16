Росіяни скидають з дронів вибухівку на жителів Херсонської області, - ОВА

У Бериславі Херсонської області сьогодні, 16 березня, російські загарбники скинули вибухівку з дрона на цивільного громадянина, який перебував на вулиці. Вчора подібна повітряна атака із застосуванням безпілотника фіксувалася у селі Львове.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА).
Внаслідок цих двох випадків були поранені троє місцевих жителів.
Так, у Бериславі потерпілим виявився 71-річний чоловік, у якого діагностували вибухову травму та поранення ноги.
"Його доставили до лікарні для надання медичної допомоги", - передали в адміністрації.
Що стосується вчорашньої атаки, 15 березня, тоді ввечері окупанти скинули 6 вибухівок з дронів по селу Львове Тягинської громади.
"Легкі поранення отримала місцева жителька. Лікарі їй надали допомогу на місці", - поінформували в ОВА.
Оновлено о 16:40
Пізніше в ОВА розповіли про ще одну постраждалу у Бериславі через скид боєприпасу з безпілотника.
"Ще одна людина отримала поранення внаслідок скиду вибухівки з дрона. До лікарні звернулась 27-річка жителька Берислава. В неї діагностували мінно-вибухову травму, поранення плеча, контузію", - передали в адміністрації.
Медики надають необхідну допомогу, додали в ОВА.
Нагадаємо, після звільнення Силами оборони України правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами російських загарбників. Інтервенти атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.
Раніше повідомлялося, що на початку березня у Херсонській області потратили під ворожий удар поліцейські - тоді двоє правоохоронців отримали поранення.
Також нагадаємо, що перед цим взимку у Бериславі окупанти скинули вибухівку з дрона прямо на мотоцикліста, в результаті чого чоловік загинув.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.