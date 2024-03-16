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Россияне сбрасывают с дронов взрывчатку на жителей Херсонской области, - ОВА

Суббота 16 марта 2024 15:21
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Россияне сбрасывают с дронов взрывчатку на жителей Херсонской области, - ОВА Фото: в Херсонской области российские оккупанты сбрасывают с дронов взрывчатку на местных жителей (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Бериславе Херсонской области сегодня, 16 марта, российские захватчики сбросили взрывчатку с дрона на гражданского, который находился на улице. Вчера подобная воздушная атака с применением беспилотника фиксировалась в селе Львово.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Херсонской областной военной администрации (ОВА).

В результате этих двух случаев были ранены двое местных жителей.

Так, в Бериславе пострадавшим оказался 71-летний мужчина, у которого диагностирована взрывная травма и ранение ноги.

"Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи", - передали в администрации.

Что касается вчерашней атаки, 15 марта, тогда вечером оккупанты сбросили 6 взрывчаток с дронов по селу Львове Тягинской громады.

"Легкие ранения получила местная жительница. Врачи ей оказали помощь на месте", - проинформировали в ОВА.

Российские удары по Херсонской области

Напомним, после освобождения Силами обороны Украины правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами российских захватчиков. Интервенты атакуют гражданское население по тяжелому вооружению, артиллерии и авиации.

Ранее сообщалось, что в начале марта в Херсонской области потратили под вражеский удар полицейские - тогда двое правоохранителей получили ранения.

Также напомним, что перед этим зимой в Бериславе оккупанты сбросили взрывчатку с дрона прямо на мотоциклиста, в результате чего мужчина погиб.

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