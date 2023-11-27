Росіяни скаржаться на вразливість ліній зв'язку на лівому березі Херсонської області, - ISW

Російські сили скаржаться на вразливість російських наземних ліній зв’язку (GLOC) на східному (лівому) березі Херсонської області на тлі постійних скарг на слабкі можливості Росії на цих позиціях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Нагадаємо, що 17 листопада, українські військові заявили, що провели серію успішних дій на лівому березі Дніпра у Херсонській області. ЗСУ вдалося закріпитися на кількох плацдармах.
У Генштабі пояснили, що ЗСУ хочуть відтіснити російських окупантів від правого берега Дніпра. Це дозволить зменшити обстріли цивільних.
Речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк наголошувала, що робота на лівому березі триває. За її словами, робота ускладнюється через погану погоду.
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