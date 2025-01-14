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Росіяни скаржаться на вибухи в Тульській області: регіон атакують дрони

Вівторок 14 січня 2025 00:13
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Росіяни скаржаться на вибухи в Тульській області: регіон атакують дрони Фото: вибухи чули в місті Олексин
Автор: Едуард Ткач

У ніч на 14 січня невідомі дрони атакують Тульську область РФ. Росіяни зі свого боку скаржаться на вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Зокрема, росіяни говорять про вибухи над містом Олексин Тульської області. За їхніми словами, близько 12 ночі над населеним пунктом пролунало понад 10 вибухів. Місцеві жителі також публікували відео, на яких дрони вибухали. Ймовірно, їх збивала протиповітряна оборона.

Офіційних коментарів із цього приводу поки що не було.

Нагадаємо, що кілька годин тому росіяни поскаржилися на масштабні атаки в низці інших регіонів. Зокрема, вибухи було чути у Брянську, Бєлгороді, а також протиповітряна оборона робота на території окупованого Росією українського Криму.

Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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