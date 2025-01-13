ППО працює у Криму та регіонах РФ: росіяни поскаржились на ракетні та дронові атаки
Росіяни ввечері понеділка, 13 січня, поскаржились на масштабні атаки у низці регіонів. Вибухи лунали у Брянську, Бєлгороді, а також ППО працювала у окупованому Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram окупаційного губернатора Севастополя Михайла Развожаєва, Telegram-канал мерії Бєлгорода, "Ріа.новини".
Ситуація у Криму
Близько 20 години за київським часом у Криму було оголошено сигнал повітряної тривоги. Вона тривала майже годину, однак сам Развожаєв не розкрив деталей.
Водночас місцеві Telegram-канали повідомляли спочатку про загрозу ракетного удару. Невідомі ракети нібито було помічено у Феодосії, Судаку Севастополі та Керчі. Також росіяни заявляли про атаку на Кримський міст, рух яким тимчасово зупинявся.
Згодом у Криму почали скаржитись на атаку невідомих дронів.
Вибухи у Брянській області
Сьогодні ввечері серія потужних вибухів лунала і на території Брянської області. За словами місцевих, у небі над Брянськом було чути щонайменше 10 вибухів.
За словами місцевого губернатора, сили ППО нібито виявили і знищили безпілотний літальний апарат літакового типу над територією області. За іншими заявами росіян, регіон нібито знаходиться під атакою ATACMS, а місцеві чули понад 30 вибухів.
За його словами, постраждалих і руйнувань немає. На місці працюють оперативні та екстрені служби.
Відео з вибухами у Брянську опублікував і керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.
"Брянськ гудить", - написав він.
Вибухи у Бєлгородській області
Традиційно росіяни повідомили у про успішну роботу ППО у Бєлгородській області. Там спочатку нібито було збито ракети, а потім вже область зазнала атаки невідомими дронами.
Атаки на НПЗ Росії
Нещодавно в Росії також жалілись на атаку у Волгоградській області, де знаходиться ще один НПЗ ворога.
Також у ніч проти 8 січня в російському Енгельсі пролунали вибухи, місцева влада та жителі розповідали про атаку дронів та роботу ППО.
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