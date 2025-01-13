ППО працює у Криму та регіонах РФ: росіяни поскаржились на ракетні та дронові атаки

Росіяни ввечері понеділка, 13 січня, поскаржились на масштабні атаки у низці регіонів. Вибухи лунали у Брянську, Бєлгороді, а також ППО працювала у окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram окупаційного губернатора Севастополя Михайла Развожаєва, Telegram-канал мерії Бєлгорода, "Ріа.новини".

Ситуація у Криму

Близько 20 години за київським часом у Криму було оголошено сигнал повітряної тривоги. Вона тривала майже годину, однак сам Развожаєв не розкрив деталей.

Водночас місцеві Telegram-канали повідомляли спочатку про загрозу ракетного удару. Невідомі ракети нібито було помічено у Феодосії, Судаку Севастополі та Керчі. Також росіяни заявляли про атаку на Кримський міст, рух яким тимчасово зупинявся.

Згодом у Криму почали скаржитись на атаку невідомих дронів.

Вибухи у Брянській області

Сьогодні ввечері серія потужних вибухів лунала і на території Брянської області. За словами місцевих, у небі над Брянськом було чути щонайменше 10 вибухів.

За словами місцевого губернатора, сили ППО нібито виявили і знищили безпілотний літальний апарат літакового типу над територією області. За іншими заявами росіян, регіон нібито знаходиться під атакою ATACMS, а місцеві чули понад 30 вибухів.

За його словами, постраждалих і руйнувань немає. На місці працюють оперативні та екстрені служби.

Відео з вибухами у Брянську опублікував і керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"Брянськ гудить", - написав він.

Вибухи у Бєлгородській області

Традиційно росіяни повідомили у про успішну роботу ППО у Бєлгородській області. Там спочатку нібито було збито ракети, а потім вже область зазнала атаки невідомими дронами.

Атаки на НПЗ Росії

Нещодавно в Росії також жалілись на атаку у Волгоградській області, де знаходиться ще один НПЗ ворога.

Також у ніч проти 8 січня в російському Енгельсі пролунали вибухи, місцева влада та жителі розповідали про атаку дронів та роботу ППО.