ua en ru
Вт, 14 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Россияне жалуются на взрывы в Тульской области: регион атакуют дроны

Вторник 14 января 2025 00:13
UA EN RU
Россияне жалуются на взрывы в Тульской области: регион атакуют дроны Фото: взрывы слышали в городе Алексин
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 14 января неизвестные дроны атакуют Тульскую область РФ. Россияне в свою очередь жалуются на взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

В частности, россияне говорят о взрывах над городом Алексин Тульской областью. По их словам, около 12 ночи над населенным пунктом прозвучало более 10 взрывов. Местные жители также публиковали видео, на которых дроны взрывались. Вероятно, их сбивала противовоздушная оборона.

Официальных комментариев по этому поводу пока не было.

Напомним, что несколько часов назад россияне пожаловались на масштабные атаки в ряде других регионов. В частности, взрывы было слышно в Брянске ю, Белгороде, а также противовоздушная оборона работа на территории оккупированного Россией украинского Крыма.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Дрони
NEWS
Украине передали первую колесную гаубицу RCH 155
Украине передали первую колесную гаубицу RCH 155
DAILY
Все на выборы? К чему готовятся Зеленский, Залужный и другие топ-политики
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Все на выборы? К чему готовятся Зеленский, Залужный и другие топ-политики