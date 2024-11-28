Росіяни скаржаться на вибухи в Ростовській області та Краснодарському краї

Нагадаємо, вчора в окупованому Росією Криму прогриміли вибухи. Росіяни заявили про ракетну атаку на півострів. Зокрема, про це говорили жителі Сакського району. Також, імовірно, вибух стався в Керчі.

Крім цього, звуки вибухів чули в Севастополі. За даними каналу "Кримський вітер", у місті зупиняли рух наземного громадського транспорту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.