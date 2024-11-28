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Росіяни скаржаться на вибухи в Ростовській області та Краснодарському краї

Фото: МНС Росії (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У ніч на 28 листопада росіяни знову скаржаться на вибухи. Їх чули як у Ростовській області, так і в Краснодарському краї.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські Telegram-канали.

Насамперед з'явилася інформація, що вибухи пролунали у Таганрозі Ростовської області. За словами місцевих жителів, сили ППО відбивали атаку нібито українських безпілотників. Ці повідомлення були приблизно о 01:12.

Пізніше о 02:42 Telegram ASTRA написав, що про вибухи повідомляють жителі Краснодарського краю. Зокрема, їх чули у Слов'янську-на-Кубані та Кримську.

 

На опублікованих кадрах можна почути, як лунали сильні вибухи. Офіційної інформації про наслідки нібито атаки поки що не було.

Нагадаємо, вчора в окупованому Росією Криму прогриміли вибухи. Росіяни заявили про ракетну атаку на півострів. Зокрема, про це говорили жителі Сакського району. Також, імовірно, вибух стався в Керчі.

Крім цього, звуки вибухів чули в Севастополі. За даними каналу "Кримський вітер", у місті зупиняли рух наземного громадського транспорту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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