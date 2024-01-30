Росіяни скаржаться на масштабні проблеми з інтернетом: що відомо

Повідомляється, що проблеми з інтернетом зафіксовані як в столиці Росії - Москві, так і в інших містах. Росіяни втратили доступ до багатьох сайтів - не відкриваються сайти Яндекса, Мегафона, МТС, Озона, Вайлдберіс, Авіто і багатьох інших.

Як заявив Координаційний центр доменів ".RU/.РФ", вони вже нібито працюють над усуненням проблеми. Однак з чим саме пов'язані збої у роботі російського інтернету - не відомо.

Окрім цього повідомляється, що деякі російські сайти також не працюють і в Європі.

Пізніше росіяни заявили, що проблема нібито пов'язана з технічною частиною, а спеціалісти вже працюють над її усуненням.

З чим пов'язана проблема?

Офіційні представники РФ заявляють, що проблеми з інтернетом пов'язані з тим, що у RU зламався DNSSEC. Ймовірно, Росія продовжує свої експерименти у створенні національного сервісу доменних імен.

DNS - це технологія, яка допомагає браузеру знайти правильний сайт за доменним іменем. DNS-сервер - це спеціальний комп’ютер, який зберігає IP-адреси сайтів, а його основна функція видавати браузеру адресу сайту за доменним іменем і кешувати DNS-записи домену. Простими словами, сервер DNS - це все та сама "книга контактів", тільки більших масштабів.

Зауважимо, що російська влада давно заявляла, що планує перевести всіх користувачів країни на національний сервер DNS. Ймовірно, саме це зараз і відбувається з масою сайтів у зоні .ru.

Кібератаки на Росію

З початку повномасштабної війни українські IT атакують сайти великих російських банків, а також держустанов. Зупиняли роботу сайти Міноборони Росії, Роскомнагляду та Росавіації. Великі та державні (пропагандистські) ЗМІ також припинили роботу через атаки "хакерів".

Нещодавно українська IТ-армія зупинила роботу великих аеропортів Росії. У пропагандистських ЗМІ заявляли про DDoS-атаку.

Крім того, в новорічну ніч українська IТ-Армія зупинила роботу платіжних терміналів Російської Федерації.

Напередодні ми повідомляли, що українські хакери зламали держпідприємство Російської Федерації та викрали документацію на 500 об’єктів російського Міністерства оборони.

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