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Росіяни скаржаться на фейкові пропагандистські новини про війну: перехоплення

Фото: росіяни скаржаться, що ЗМІ показують фейкові новини про війну (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни розуміють, що пропагандистські ЗМІ не показують правдивих новин про війну в Україні. Окупанти вважають, що Росія зазнає великих втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

У перехопленій розмові окупант розповідає родичу про реальну ситуацію на фронті. Він зазначає, що російське телебачення поширює фейкові новини.

"Аж бісить, аж неохота новини вмикати... Ну от, підбили там 2 БМП чи 5 БМП, там 2 танки, 3 танки, 300 найманців ЗСУ. Ви скажіть, скільки наших загинуло за добу", - сказав родич солдата.

При цьому окупант стверджує, що на фронті говорять про 80 тисяч загиблих росіян. Проте він називає цю інформацію плітками.

"Так, все може бути, все може бути", - погодився родич російського військового.

Нагадаємо, українські військові з початку повномасштабного вторгнення ліквідували вже 84 600 окупантів.

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