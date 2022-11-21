Росіяни скаржаться на фейкові пропагандистські новини про війну: перехоплення

Росіяни розуміють, що пропагандистські ЗМІ не показують правдивих новин про війну в Україні. Окупанти вважають, що Росія зазнає великих втрат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.
У перехопленій розмові окупант розповідає родичу про реальну ситуацію на фронті. Він зазначає, що російське телебачення поширює фейкові новини.
"Аж бісить, аж неохота новини вмикати... Ну от, підбили там 2 БМП чи 5 БМП, там 2 танки, 3 танки, 300 найманців ЗСУ. Ви скажіть, скільки наших загинуло за добу", - сказав родич солдата.
При цьому окупант стверджує, що на фронті говорять про 80 тисяч загиблих росіян. Проте він називає цю інформацію плітками.
"Так, все може бути, все може бути", - погодився родич російського військового.
Нагадаємо, українські військові з початку повномасштабного вторгнення ліквідували вже 84 600 окупантів.
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