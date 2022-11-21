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ЗСУ ліквідували ще 390 окупантів: Генштаб оновив втрати ворога

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Україна, Понеділок 21 листопада 2022 09:44
ЗСУ ліквідували ще 390 окупантів: Генштаб оновив втрати ворога Фото: ЗСУ за добу ліквідували ще 390 російських окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія з початку повномасштабної війни втратила вже 84 600 своїх військових. Українські захисники за останню добу знищили ще 390 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 21 листопада орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 84 600 (+390) осіб ліквідовано,
  • танків - 2892 (+6) од,
  • бойових броньованих машин - 5822 (+5) од,
  • артилерійських систем - 1870 (+2) од,
  • РСЗВ - 393 (+0) од,
  • засоби ППО - 209 (+0) од,
  • літаків - 278 (+0) од,
  • гелікоптерів - 261 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1537 (+0),
  • крилаті ракети - 480 (+0),
  • кораблі/катери - 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4378 (+7) од,
  • спеціальна техніка - 161 (+0).

Нагадаємо, минулої доби ЗСУ відбили атаки ворога в районах 10 населених пунктів у Донецькій області.

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