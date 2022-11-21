ЗСУ ліквідували ще 390 окупантів: Генштаб оновив втрати ворога
Фото: ЗСУ за добу ліквідували ще 390 російських окупантів (Getty Images)
Росія з початку повномасштабної війни втратила вже 84 600 своїх військових. Українські захисники за останню добу знищили ще 390 окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 21 листопада орієнтовно склали:
- особового складу - близько 84 600 (+390) осіб ліквідовано,
- танків - 2892 (+6) од,
- бойових броньованих машин - 5822 (+5) од,
- артилерійських систем - 1870 (+2) од,
- РСЗВ - 393 (+0) од,
- засоби ППО - 209 (+0) од,
- літаків - 278 (+0) од,
- гелікоптерів - 261 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1537 (+0),
- крилаті ракети - 480 (+0),
- кораблі/катери - 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4378 (+7) од,
- спеціальна техніка - 161 (+0).
Нагадаємо, минулої доби ЗСУ відбили атаки ворога в районах 10 населених пунктів у Донецькій області.
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