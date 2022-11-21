ЗСУ ліквідували ще 390 окупантів: Генштаб оновив втрати ворога

Фото: ЗСУ за добу ліквідували ще 390 російських окупантів (Getty Images)

Росія з початку повномасштабної війни втратила вже 84 600 своїх військових. Українські захисники за останню добу знищили ще 390 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 21 листопада орієнтовно склали: особового складу - близько 84 600 (+390) осіб ліквідовано,

танків - 2892 (+6) од,

бойових броньованих машин - 5822 (+5) од,

артилерійських систем - 1870 (+2) од,

РСЗВ - 393 (+0) од,

засоби ППО - 209 (+0) од,

літаків - 278 (+0) од,

гелікоптерів - 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1537 (+0),

крилаті ракети - 480 (+0),

кораблі/катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4378 (+7) од,

спеціальна техніка - 161 (+0).