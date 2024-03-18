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Росіяни скаржаться на "дронову атаку" у Воронежі

Фото: росіяни скаржаться на "дронову атаку" у Воронежі (Getty Images)
Автор: Ксенія Вертебна

У Воронезькій області (Російська Федерація) ввечері, 18 березня місцеві ЗМІ повідомили про роботу сил та засобів протиповітряної оборони нібито через атаку дрона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За інформацією джерела, у місті працює ППО.

У міністерстві РФ у справах цивільної оборони стверджують, що попередньо виїздів пожежно-рятувальних підрозділів немає.

Нагадаємо, у ніч проти 14 березня у Росії заявили про "відбиття" атаки дронів у двох областях, Бєлгородській та Курській.

Вранці оборонне відомство країни-агресора висунуло заяву про новий випадок відбиття повітряної атаки. У звіті фігурує стандартна фраза щодо "припинення спроби" здійснення ударів із застосуванням понад двадцяти безпілотників, адресованих невизначеним об'єктам на території РФ. Звичайно, в цьому "нальоті" російське міністерство обвинувачує Україну.

У заяві наголошується про "перехоплення та знищення" 25 безпілотників. З них, за заявою, 14 були збиті над Бєлгородською областю, а ще 11 - над Курською областю.

Крім того, 6 березня у РФ поскаржилися на атаки дронів одразу у трьох областях. Під ударом аеродром, склад та нафтобаза.Так, о 13:00 повідомлялося про вибух поруч із нафтосховищем під Воронежем. За даними російських ЗМІ, цивільні споруди не постраждали. Протягом ночі та ранку над Воронезькою областю, заявлено, що було збито три безпілотники окупантами.

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ППОВоронежВоронежская областьАтака дронів