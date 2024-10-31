Росіяни скаржаться на атаку дронів на паливно-енергетичні заводи в Башкортостані

Глава Башкортостану Радій Хабіров заявив, що два безпілотники нібито впали в промзоні підприємства паливно-енергетичного комплексу, ще один - на території одного з підприємств.

Про руйнування та постраждалих не повідомляють.

Зазначимо, де саме розташовані заводи, росіяни також не уточнюють. Однак в Уфі, яка знаходиться за понад 1300 км від кордону з Україною, через загрозу безпілотників закривали аеропорт.