Росіяни скаржаться на атаку дронів на паливно-енергетичні заводи в Башкортостані

У Росії ввечері 31 жовтня заявили про атаку дронів у Башкортостані. Три безпілотники нібито атакували паливно-енергетичні заводи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
Глава Башкортостану Радій Хабіров заявив, що два безпілотники нібито впали в промзоні підприємства паливно-енергетичного комплексу, ще один - на території одного з підприємств.
Про руйнування та постраждалих не повідомляють.
Зазначимо, де саме розташовані заводи, росіяни також не уточнюють. Однак в Уфі, яка знаходиться за понад 1300 км від кордону з Україною, через загрозу безпілотників закривали аеропорт.
Нагадаємо, вночі 30 жовтня у місті Желєзногорськ Курської області сталася пожежа. Росіяни заявили, що вогонь спалахнув через нібито атаку дронів.
Також днями у Воронезькій області дрони уразили спиртзаводи, там спалахнули потужні пожежі. Як повідомлялося, росіяни на спиртзаводах виготовляють паливо для потреб армії.
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