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Росіяни скаржаться на атаку дронів на паливно-енергетичні заводи в Башкортостані

Фото: МНС Росії (t.me/mchs_official)
Автор: Тетяна Степанова

У Росії ввечері 31 жовтня заявили про атаку дронів у Башкортостані. Три безпілотники нібито атакували паливно-енергетичні заводи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Глава Башкортостану Радій Хабіров заявив, що два безпілотники нібито впали в промзоні підприємства паливно-енергетичного комплексу, ще один - на території одного з підприємств.

Про руйнування та постраждалих не повідомляють.

Зазначимо, де саме розташовані заводи, росіяни також не уточнюють. Однак в Уфі, яка знаходиться за понад 1300 км від кордону з Україною, через загрозу безпілотників закривали аеропорт.

Атаки дронів у Росії

Нагадаємо, вночі 30 жовтня у місті Желєзногорськ Курської області сталася пожежа. Росіяни заявили, що вогонь спалахнув через нібито атаку дронів.

Також днями у Воронезькій області дрони уразили спиртзаводи, там спалахнули потужні пожежі. Як повідомлялося, росіяни на спиртзаводах виготовляють паливо для потреб армії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Російська ФедераціяУфаВійна в УкраїніАтака дронів