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Россияне жалуются на атаку дронов на топливно-энергетические заводы в Башкортостане

Фото: МЧС России (t.me/mchs_official)
Автор: Татьяна Степанова

В России вечером 31 октября заявили об атаке дронов в Башкортостане. Три беспилотника якобы атаковали топливно-энергетические заводы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Глава Башкортостана Радий Хабиров заявил, что два беспилотника якобы упали в промзоне предприятия топливно-энергетического комплекса, еще один - на территории одного из предприятий.

О разрушениях и пострадавших не сообщают.

Отметим, где именно расположены заводы, россияне также не уточняют. Однако в Уфе, которая находится более чем в 1300 км от границы с Украиной, из-за угрозы беспилотников закрывали аэропорт.

Атаки дронов в России

Напомним, ночью 30 октября в городе Железногорск Курской области произошел пожар. Россияне заявили, что огонь вспыхнул из-за якобы атаки дронов.

Также на днях в Воронежской области дроны поразили спиртзаводы, вспыхнули мощные пожары. Как сообщалось, россияне на спиртзаводах производят топливо для нужд армии.

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