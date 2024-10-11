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Росіяни шукають вигідну ділянку для переміщення позицій у Бєлгородській області

П'ятниця 11 жовтня 2024 12:43
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Росіяни шукають вигідну ділянку для переміщення позицій у Бєлгородській області Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські війська намагаються знайти вигідну ділянку для переміщення позицій. Зокрема, на стику Харківської та Бєлгородської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОТУ "Харків".

"В районі населеного пункту Муром окупанти намагалися провести рекогносцировку місцевості з метою пошуку більш вигідної ділянки для переміщення позиції своїх підрозділів", - йдеться у повідомленні.

Неподалік Глибокого російські війська приводять в бойову готовність вогневі та протитанкові засоби, очікуючи штурмових дій з боку Сил оборони України.

У Вовчанську відбуваються заходи з відновлення боєздатності штурмових груп загону "Шторм", а також зафіксоване поодиноке переміщення особового складу, медикаментів та провізії для поповнення втрат.

Протягом минулої доби на Харківському напрямку відбулося п'ять бойових зіткнень у районі Стариці та Вовчанська. Окупанти завдали п'ять авіаударів з використанням десяти керованих авіабомб, а також здійснили 55 ударів дронами-камікадзе і 401 артилерійський обстріл позицій українських військових.

Попри інтенсивні атаки, Сили оборони України ефективно нищать живу силу та техніку противника. За добу ворог втратив 112 солдатів, з них 50 загиблих і 62 поранених.

Крім того, знищено та пошкоджено 77 одиниць військової техніки, серед яких 8 артилерійських систем, 3 бойові броньовані машини, 24 безпілотники та одну одиницю авіаційної техніки. Також ліквідовано 26 укриттів для особового складу, 3 склади боєприпасів і стартову позицію для запуску дронів.

Ситуація у Харківській області

Російські війська перекидають підрозділи з Луганського на Харківський напрямок. Речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев повідомив про передислокацію 22-го мотострілецького полку з Луганської області.

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