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Россияне ищут выгодный участок для перемещения позиций в Белгородской области

Пятница 11 октября 2024 12:43
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Россияне ищут выгодный участок для перемещения позиций в Белгородской области Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские войска пытаются найти выгодный участок для перемещения позиций. В частности, на стыке Харьковской и Белгородской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОТГ "Харьков".

"В районе населенного пункта Муром оккупанты пытались провести рекогносцировку местности с целью поиска более выгодного участка для перемещения позиции своих подразделений", - говорится в сообщении.

Неподалеку Глубокого российские войска приводят в боевую готовность огневые и противотанковые средства, ожидая штурмовых действий со стороны Сил обороны Украины.

В Волчанске проходят мероприятия по восстановлению боеспособности штурмовых групп отряда "Шторм", а также зафиксировано одиночное перемещение личного состава, медикаментов и провизии для пополнения потерь.

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло пять боевых столкновений в районе Старицы и Волчанска. Оккупанты нанесли пять авиаударов с использованием десяти управляемых авиабомб, а также осуществили 55 ударов дронами-камикадзе и 401 артиллерийский обстрел позиций украинских военных.

Несмотря на интенсивные атаки, Силы обороны Украины эффективно уничтожают живую силу и технику противника. За сутки враг потерял 112 солдат, из них 50 погибших и 62 раненых.

Кроме того, уничтожено и повреждено 77 единиц военной техники, среди которых 8 артиллерийских систем, 3 боевые бронированные машины, 24 беспилотника и одну единицу авиационной техники. Также ликвидировано 26 укрытий для личного состава, 3 склада боеприпасов и стартовая позиция для запуска дронов.

Ситуация в Харьковской области

Российские войска опрокидывают подразделения из Луганского на Харьковское направление. Спикер ОТГ "Харьков" Виталий Саранцев сообщил о передислокации 22-го мотострелкового полка из Луганской области.

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