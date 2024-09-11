Росіяни шукають слабкі місця після зупинки операції під Покровськом, - експерт

"Після призупинення операції вони (росіяни, - ред.) почали шукати слабкі місця на лінії фронту та перекидати сили туди. Зараз вони дуже активізувалися на Лиманському напрямку, на Вугледарі вони активізувалися дуже сильно", - пояснив експерт.

Водночас Жирохов розповів, що наразі росіяни дуже активно почали застосовувати КАБи.

"Підтримка КАБів колосальна. Вчора КАБи падали на позиції щоп'ятнадцять хвилин. Це призводить до деяких територіальних втрат", - зауважив він.