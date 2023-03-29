Росіяни, шукаючи "партизанів" в Мелітополі, вигадують "мінування" будівель міста
Окупанти в Мелітополі Запорізької області продовжують шукати так званих "партизанів". Для цього вони вигадали наступний сценарій: повідомляють про нібито "мінування" місцевих будівель, що дозволяє перевірити їх.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.
"Сьогодні оголосили про "замінування" кількох об’єктів та житлових будинків, вигадавши історію про "анонімні дзвінки". Мабуть, забули, що анонімно в окупації дзвонити неможливо, адже всі номери, прив'язані до паспортів", - розповів він.
За словами мера, окупанти використали це як привід, щоб оглянути приміщення та перевірити людей.
"Цього разу самі ж спростували інформацію. Але невідомо, який сценарій реалізують наступного разу - може знову спростують, може "виявлять вибухівку", яку самі ж і підклали, а може щось підірвуть, додавши до нескінченного переліку жертв окупації мирних мелітопольців", - додав Федоров.
Як повідомлялося, у середу, 29 березня, у Мелітополі Запорізької області знову лунали вибухи. Цього разу - у районі підстанції локомотивного депо, у деяких районах міста зникло світло.
Нагадаємо, в тимчасово окупованому Мелітополі окупаційна адміністрація запустила черговий онлайн-бот у Telegram для пошуку членів українського підпілля.
Крім того, російські окупанти та спецслужби почали перевдягатися в цивільне у Мелітополі, аби таким чином вишукувати місцевих партизанів.
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