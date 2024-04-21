Росіяни штурмують позиції ЗСУ на Бахмутському напрямку, використовуючи важку бронетехніку

"Погода сприяє для того, щоб російські війська проводили активні штурмові дії. При чому сприяє до того, щоб вони залучали бойову бронетехніку. Дуже часто ми бачимо, як вони застосовують і бойові броньовані машини для піхоти, і також і важкі танки. Хоча штурмові дії піхоти вони також здійснюють - і без підтримки бронетехніки. У них іде такий "мікс", однак бронетехніка застосовується більше. Також працює у них артилерія і керовані авіаційні бомби - вони постійно скидають їх на всю нашу оборонну лінію, а не тільки на населені пункти, як було це раніше", - зазначив він.

Коментуючи просування російських військ, він назвав ситуацію "досить непростою".

"Дійсно, вони намагаються просуватись і у них є деякі успіхи. Але сказати, що ці успіхи досить кардинальні, зовсім не можна. Це в них так званий повзучий наступ. До того ж ми також час від часу ми здійснюємо свої контратакуючі дії, тобто це на тактичному рівні займаємо їх вогневі позиції, вибиваємо з рубежів. Тобто все досить нестабільно та нагадує гойдалки", - додав спікер.

Ситуація на фронті

Українські військові відбили 32 атаки противника на Авдіївському напрямку, утримали позиції та відбили штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку. Авіація вдарила по 8 районах зосередження особового складу супротивника. Зокрема, на Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 28 атак.

Як зазначає Інститут вивчення війни, ЗСУ просунулися на південь від Кремінної Луганської області. У Донецькій області окупанти незначно просунулися біля Часового Яру і встановили невеликий тактичний плацдарм на околицях Очеретиного, під Авдіївкою.