Россияне штурмуют позиции ВСУ на Бахмутском направлении, используя тяжелую бронетехнику

Российские войска привлекают тяжелую бронетехнику для штурмов позиций ВСУ на Бахмутском направлении. Здесь враг использует ползучее наступление, а сама ситуация на єтом отрезке фронта напоминает "качели".
Об этом заявил офицер пресс-службы 26-й артиллерийской бригады им. Романа Дашкевича Олег Калашников, пишет РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
"Погода способствует тому, чтобы российские войска проводили активные штурмовые действия. Причем способствует тому, чтобы они привлекали боевую бронетехнику. Очень часто мы видим, как они применяют и боевые бронированные машины для пехоты, и также и тяжелые танки. Хотя штурмовые действия пехоты они также осуществляют - и без поддержки бронетехники. В них идет такой "микс", однако бронетехника применяется больше. Также работает у них артиллерия и управляемые авиационные бомбы - они постоянно сбрасывают их на всю нашу оборонную линию, а не только на населенные пункты, как было это раньше", - отметил он.
Комментируя продвижение российских войск, он назвал ситуацию "весьма непростой".
"Действительно, они пытаются продвигаться и у них есть некоторые успехи. Но сказать, что эти успехи достаточно кардинальны, совсем нельзя. Это у них так называемое ползучее наступление. К тому же мы также время от времени совершаем свои контратакующие действия, то есть это на тактическом уровне занимаем их огневые позиции, выбиваем из рубежей. То есть, все достаточно нестабильно и напоминает качели", - добавил спикер.
Украинские военные отбили 32 атаки противника на Авдеевском направлении, удержали позиции и отразили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении. Авиация ударила по 8 районам сосредоточения личного состава противника. В частности, на Бахмутском направлении ВСУ отбили 28 атак.
Как отмечает Институт изучения войны, ВСУ продвинулись к югу от Кременной Луганской области. В Донецкой области оккупанты незначительно продвинулись близ Часового Яра и установили небольшой тактический плацдарм в окрестностях Очеретино, под Авдеевкой.
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