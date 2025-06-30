Росіяни штурмують Покровськ: ЗСУ повідомили про важкі бої та спробу блокади агломерації

Ситуація на Покровському напрямку

Покровський напрямок на сході України залишається одним із найгарячіших на фронті. Протягом останніх днів Генеральний штаб Збройних Сил України повідомляв про інтенсивні бойові дії в цьому регіоні.

Раніше ми писали, що українські Сили спецоперацій провели зразкову операцію на Покровському напрямку. Було знищено штурмову групу ворога, один окупант узятий у полон.

А на початку травня головком Олександр Сирський заявив, що Сили оборони стабілізували ситуацію на Покровському напрямку Донецької області.

"Покровський напрямок - одна з найскладніших ділянок фронту російсько-української війни", - написав Сирьский.

За його словами, воїни Сил оборони змогли стабілізувати ситуацію у цій операційній зоні на Донеччині та подекуди перехопити тактичну ініціативу.

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