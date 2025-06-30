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Росіяни штурмують Покровськ: ЗСУ повідомили про важкі бої та спробу блокади агломерації

Ілюстративне фото: ЗСУ повідомили про важкі бої біля Покровська (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Російська армія зосередила свої атаки на Покровському напрямку. Окупанти намагаються заблокувати Покровсько-Мирноградську агломерацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Хортиця".

Зазначається, що основні атаки ворога були зосереджені в районах Русиного Яру, Новоекономічного, Полтавки, Володимирівки, Разіного та Мирного.

Також ворог атакував позиції українських військових неподалік Миролюбівки та Променю. Також окупанти намагалися просуватися в бік Удачного, Троїцького, Новомиколаївки, Горіхового та Олексіївки.

"Тривають важкі бої, противник намагається розвинути наступ за рахунок реалізації чисельної переваги", - повідомили в ОСУВ "Хортиця".

Ситуація на Покровському напрямку

Покровський напрямок на сході України залишається одним із найгарячіших на фронті. Протягом останніх днів Генеральний штаб Збройних Сил України повідомляв про інтенсивні бойові дії в цьому регіоні.

Раніше ми писали, що українські Сили спецоперацій провели зразкову операцію на Покровському напрямку. Було знищено штурмову групу ворога, один окупант узятий у полон.

А на початку травня головком Олександр Сирський заявив, що Сили оборони стабілізували ситуацію на Покровському напрямку Донецької області.

"Покровський напрямок - одна з найскладніших ділянок фронту російсько-української війни", - написав Сирьский.

За його словами, воїни Сил оборони змогли стабілізувати ситуацію у цій операційній зоні на Донеччині та подекуди перехопити тактичну ініціативу.

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