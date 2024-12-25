Росіяни штурмували позиції ЗСУ на рожевих "Жигулях": відео
Російські військові днями спробували штурмувати позиції ЗСУ на радянських "Жигулях". Ймовірно, це пов'язано із дефіцитом у них техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОТУ "Луганськ".
Зокрема, нещодавно спробували атакувати позиції наших військових на одному з напрямків. Відповідне відео було опубліковане бійцями ОТУ "Луганськ".
Цікавим на відео є техніка, яку використовують росіяни - це радянські "Жигулі" рожевого кольору.
Під час боїв українські бійці підбили ворожу техніку, а самих окупантів - ліквідували.
Нагадаємо, станом на ранок 25 грудня втрати Росії у війні проти України перевищили вже 779 тисяч солдатів. За останню добу ЗСУ ліквідували 1600 окупантів.
За даними розвідки, з 21 вересня 2022 року по 31 жовтня 2024 року РФ втратила 98 641 мобілізованого солдата на війні проти України.
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