Росіяни на сході знову обстріляли ТЕС, ще три енергоблоки в ремонті, - "Укренерго"

Російські терористи вкотре обстріляли одну із ТЕС на сході України. Ще три енергоблоки вийшли в аварійний ремонт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укренерго".

Споживання

Сьогодні, 14 грудня, споживання зранку на 1,9% вище, ніж вчора, 13 грудня. Через додаткове навантаження українців закликають споживати електроенергію ощадливо.

Виробництво електроенергії

На сході ворог вкотре обстріляв одну з теплоелектростанцій, є пошкодження обладнання.

"Через пошкодження обстрілами та негодою електромереж обленерго припинили видачу електроенергії дві ТЕЦ в південному та західному регіонах", - пише "Укренерго".

Зокрема три енергоблоки на ТЕС в різних регіонах вийшли в аварійний ремонт. Тим часом сонячні електростанції майже не виробляють електроенергію через хмарну погоду.

Експорт та імпорт

Експорт відсутній.

"Імпорт електроенергії здійснюється в денні години зі Словаччини, Румунії та Молдови. Загальний обсяг 3 429 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 621 МВт. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1700 МВт", - додає пресслужба.

Відсутність електропостачання

Станом на 12 грудня:

через негоду знеструмлено 225 населених пунктів в Дніпропетровській, Кіровоградській, Харківській та Чернігівській областях. В Донецькій області 147 населених пунктів без енергопостачання більше доби;

через бойові дії й інші причини без світла залишається 454 населені пункти;

через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Харківській, Херсонській, областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових.

Російські обстріли енергетичної інфраструктури України

Російські окупанти з жовтня 2022 року та майже до березня 2023 року масовано обстрілювали енергетичну систему України. Ворог намагався спричинити блекаут. Внаслідок численних атак деякі енергетичні об'єкти були сильно пошкоджені, а в по всій країні запроваджували планові чи аварійні відключення світла.

Тим часом "Укренерго" готується найближчим часом відключати боржників, які споживають електроенергію на балансуючому ринку та не сплачують за неї. Наразі відповідна заборгованість становить більше 30 млрд грн.