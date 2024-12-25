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Росіяни щодня намагаються висадитись на острови в Херсонській області, - ЗСУ

Ілюстративне фото: росіяни намагаються висадитись на острови в Херсонській області (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Збройні сили України тримають під вогневим контролем майже всю острівну частину Дніпра у Херсонській області. Росіяни щодня здійснюють 5-7 спроб висадки там.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону.

За його словами, наразі ворог приблизно проводить від 5 до 7 штурмових (на день - ред.), форсувальних дій. Але вони більше схожі на розвідувально-пошукові дії. Адже це 2-3 човни на яких перебуває 5-7 осіб. Вони намагаються висадитися на нашому березі, в острівній зоні, зокрема, на острів Козацький, та провести там штурмові дії.

"Ворог намагається вибити звідти наших захисників. Майже вся ця зона є під вогневим контролем Сил оборони України - острівна зона Дніпра, тому успіхів ворог не має", - розповів Волошин. 

Він також наголосив, що щоб наступати на Херсон необхідно форсувати Дніпро.

"Щоб її (річку - ред.) форсувати необхідно зібрати достатньо сил та засобів, які при сьогоднішніх засобах розвідки сховати дуже важко. Наразі наша розвідка не виявила й не може сказати, що ворог зібрав достатньо наступальних сил та засобів для того, щоб проводити форсування Дніпра", - сказав Волошин. 

Ризик наступу росіян на Херсон

Варто зауважити, що на півдні України зберігається загроза на двох ключових напрямках. За даними РБК-Україна, Росія не відмовилася від планів почати наступ у Запорізькій області та спробувати прорватися на Херсон.

У Херсонській області російські війська вже намагалися здійснити наступальні дії на правобережжя Дніпра. Зокрема, диверсійно-розвідувальні групи противника намагалися прорватися в район Антонівського мосту з боку Олешок. Атаки були успішно відбиті Силами оборони.

Про те, чого очікувати від війни у наступному році - в матеріалі РБК-Україна "Пʼять сценаріїв війни. Чого чекати на фронті у 2025 і чи можливі переговори з РФ".

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