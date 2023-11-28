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Росіяни щільним вогнем "накривають" передмістя Херсона

Херсонський район, Вівторок 28 листопада 2023 20:27
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Росіяни щільним вогнем "накривають" передмістя Херсона Архівне фото: Росіяни щільним вогнем "накривають" передмістя Херсона (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія сьогодні ввечері, 28 листопада, почала атакувати передмістя Херсона. Жителів закликали триматися подалі від вікон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Херсонської МВА Романа Мрочка.

"Передмістя Херсона під щільним ворожим вогнем", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російські війська атакують з тимчасово окупованого лівого берега.

"Тримайтеся подалі від вікон! Бережіть себе і своїх близьких", - написав Мрочко.

Обстріли Херсона

Російські війська постійно обстрілюють Херсон. Ситуація з атаками правобережжя загарбниками настільки серйозна, що знаходиться на контролі у президента України Володимира Зеленського.

Наприклад, 19 листопада, в результаті обстрілу Херсона постраждали четверо дорослих та одна дитина. А 18 листопада, у Херсоні через обстріл поранення отримав волонтер.

Вчора повідомлялось, що російська армія вкотре обстріляла Херсон. Поранення отримала жінка похилого віку, яка під час атаки була у дворі свого будинку.

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