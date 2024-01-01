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Росіяни "Шахедом" атакували будинок в Сумській області: є поранені

Фото: Росіяни "Шахедом" атакували будинок в Сумській області (facebook.com/sumska.oda)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія сьогодні, 1 січня, атакувала будівлю в Сумській області за допомогою "Шахеда". Унаслідок цього поранення дістали три людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.

"Ворожий БпЛА типу "Шахед" влучив у житловий двоповерховий будинок в Есманській громаді", - йдеться в повідомленні.

В ОВА зазначили, що є руйнування, люди опинилися під завалами. На місці прильоту працюють усі необхідні служби.

Інформація про постраждалих

Повідомляється, що попередньо, з-під завалів уже врятовано трьох людей. Їм надається медична допомога.

Пошуково-рятувальна операція триває.

Атака РФ по Україні у новорічну ніч

Російські війська цієї ночі атакували Україну безпілотниками Shahed. Під ударами опинились Одеса, Дніпро, Львів. Відомо про постраждалих, є загиблі та руйнування інфраструктури.

Загалом російські терористи у новорічну ніч атакували Україну 90 дронами-камікадзе Shahed та вісьмома ракетами. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 87 ворожих безпілотників.

Про наслідки цієї атаки читайте у матеріалі РБК-Україна.

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