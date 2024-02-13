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Россияне с самого утра обстреляли Никополь, есть жертва

Вторник 13 февраля 2024 09:41
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Россияне с самого утра обстреляли Никополь, есть жертва Иллюстративное фото (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Российские захватчики утром 13 февраля обстреляли Никополь. В результате атаки погиб мужчина.

Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"В Никополе погиб человек. Мужчина попал под вражеский артобстрел. Ему было 64 года", - сообщил он.

Также в результате обстрела поврежден частный дом.

Обстрелы Никополя

Никополь - город в Днепропетровской области, который расположен на берегу Днепра. Сейчас город находится под постоянными обстрелами оккупантов, которые атакуют город с другого берега Днепра, нанося удары с временно захваченного Энергодара Запорожской области.

Так, российские войска обстреляли спасателей, которые приехали тушить пожар в Никополе Днепропетровской области после очередного обстрела 13 октября прошлого года. Тогда были ранены двое пожарных.

Также во время удара по гимназии в Никополе 11 октября 2023 года погибли четыре человека.

Добавим, что неизвестные расстреляли автомобиль заместителя городского головы Никополя 8 февраля. Чиновник погиб на месте. Как стало известно РБК-Украина из своих источников, речь идет о заместителе городского головы Никополя Виталии Журавлеве. Уже в этот день полицейским удалось установить приметы нападавшего.

Как позже удалось выяснить журналистам РБК-Украина, одна из основных версий убийства заместителя мэра Никополя Виталия Журавлева - конфликт с местной группировкой, длящийся с 2017 года. Детальнее - в материале.

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Война России против Украины Днепропетровская область Никополь
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