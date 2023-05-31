Росіяни з РСЗВ обстріляли Вовчанськ у Харківській області: є загиблий

"Ворог продовжує обстрілювати наші прикордонні та прифронтові міста. Сьогодні знову під вогнем місто Вовчанськ. На жаль, є влучання у приватні будинки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через це загинув цивільний чоловік 60 років, ще 1 людина зазнала поранення. На місті працюють усі екстрені служби, інформація уточнюється.

Поліція повідомила, що окупанти обстріляли місто з реактивних систем залпового вогню. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Обстановка в Харківській області

Російські війська після деокупації частини регіону регулярно обстрілюють Куп'янський район і місто Вовчанськ.

Поліція і прокуратура повідомляють про руйнування цивільної інфраструктури та жертви серед мирного населення. Влада області закликає людей до евакуації в безпечніші частини Харківської області.