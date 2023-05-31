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Росіяни з РСЗВ обстріляли Вовчанськ у Харківській області: є загиблий

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Вовчанськ, Середа 31 травня 2023 17:12
Росіяни з РСЗВ обстріляли Вовчанськ у Харківській області: є загиблий Фото: Обстріл Вовчанська (t.me/police_kh_region)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 31 травня, обстріляли Вовчанськ у Харківській області. Унаслідок ворожої атаки загинув один чоловік, ще одна людина дістала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви глави Харківської ОВА Олега Синєгубова та поліції Харківської області.

"Ворог продовжує обстрілювати наші прикордонні та прифронтові міста. Сьогодні знову під вогнем місто Вовчанськ. На жаль, є влучання у приватні будинки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через це загинув цивільний чоловік 60 років, ще 1 людина зазнала поранення. На місті працюють усі екстрені служби, інформація уточнюється.

Поліція повідомила, що окупанти обстріляли місто з реактивних систем залпового вогню. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Обстановка в Харківській області

Російські війська після деокупації частини регіону регулярно обстрілюють Куп'янський район і місто Вовчанськ.

Поліція і прокуратура повідомляють про руйнування цивільної інфраструктури та жертви серед мирного населення. Влада області закликає людей до евакуації в безпечніші частини Харківської області.

Нагадаємо, що вчора окупанти обстріляли місто Вовчанськ у Харківській області. Унаслідок ворожої атаки постраждала одна людина.

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