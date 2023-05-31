Росіяни з РСЗВ обстріляли Вовчанськ у Харківській області: є загиблий
Російські війська сьогодні, 31 травня, обстріляли Вовчанськ у Харківській області. Унаслідок ворожої атаки загинув один чоловік, ще одна людина дістала поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви глави Харківської ОВА Олега Синєгубова та поліції Харківської області.
"Ворог продовжує обстрілювати наші прикордонні та прифронтові міста. Сьогодні знову під вогнем місто Вовчанськ. На жаль, є влучання у приватні будинки", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що через це загинув цивільний чоловік 60 років, ще 1 людина зазнала поранення. На місті працюють усі екстрені служби, інформація уточнюється.
Поліція повідомила, що окупанти обстріляли місто з реактивних систем залпового вогню. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Обстановка в Харківській області
Російські війська після деокупації частини регіону регулярно обстрілюють Куп'янський район і місто Вовчанськ.
Поліція і прокуратура повідомляють про руйнування цивільної інфраструктури та жертви серед мирного населення. Влада області закликає людей до евакуації в безпечніші частини Харківської області.
Нагадаємо, що вчора окупанти обстріляли місто Вовчанськ у Харківській області. Унаслідок ворожої атаки постраждала одна людина.
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