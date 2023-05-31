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Россияне из РСЗО обстреляли Волчанск в Харьковской области: есть погибший

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Волчанск, Среда 31 мая 2023 17:12
Россияне из РСЗО обстреляли Волчанск в Харьковской области: есть погибший Фото: Обстрел Волчанска (t.me/police_kh_region)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 31 мая, обстреляли Волчанск в Харьковской области. В результате вражеской атаки погиб один человек, еще один человек получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления главы Харьковской ОВА Олега Синегубова и полиции Харьковской области.

"Враг продолжает обстреливать наши приграничные и прифронтовые города. Сегодня снова под огнем город Волчанск. К сожалению, есть попадания в частные дома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за этого погиб гражданский мужчина 60 лет, еще 1 человек получил ранения. На месте работают все экстренные службы, информация уточняется.

Полиция сообщила, что оккупанты обстреляли город из реактивных систем залпового огня. Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

Обстановка в Харьковской области

Российские войска после деоккупации части региона регулярно обстреливают Купянский район и город Волчанск.

Полиция и прокуратура сообщают о разрушениях гражданской инфраструктуры и жертвах среди мирного населения. Власти области призывают людей к эвакуации в более безопасные части Харьковской области.

Напомним, что вчера оккупанты обстреляли город Волчанск в Харьковской области. В результате вражеской атаки пострадал один человек.

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