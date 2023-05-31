Россияне из РСЗО обстреляли Волчанск в Харьковской области: есть погибший
Российские войска сегодня, 31 мая, обстреляли Волчанск в Харьковской области. В результате вражеской атаки погиб один человек, еще один человек получил ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления главы Харьковской ОВА Олега Синегубова и полиции Харьковской области.
"Враг продолжает обстреливать наши приграничные и прифронтовые города. Сегодня снова под огнем город Волчанск. К сожалению, есть попадания в частные дома", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за этого погиб гражданский мужчина 60 лет, еще 1 человек получил ранения. На месте работают все экстренные службы, информация уточняется.
Полиция сообщила, что оккупанты обстреляли город из реактивных систем залпового огня. Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.
Обстановка в Харьковской области
Российские войска после деоккупации части региона регулярно обстреливают Купянский район и город Волчанск.
Полиция и прокуратура сообщают о разрушениях гражданской инфраструктуры и жертвах среди мирного населения. Власти области призывают людей к эвакуации в более безопасные части Харьковской области.
Напомним, что вчера оккупанты обстреляли город Волчанск в Харьковской области. В результате вражеской атаки пострадал один человек.
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