Росіяни не розуміють, за що гинуть на Сумщині, та змушені тікати, - експерт

Російські війська на Сумському напрямку зазнають значних втрат і змушені залишати раніше зайняті позиції.

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив військовий експерт Іван Ступак.

За його словами, ситуація на Сумщині розвивається у двох напрямках. Перший - це повідомлення від українських військових, які зазначають, що мають змогу вибивати окупантів з окремих ділянок фронту. Другий - скиглення самих російських воєнкорів, які визнають, що російські війська змушені відступати.

"Є скиглення від російських воєнкорів про те, що їм доводиться залишати вже раніше зайняті позиції на Сумщині", - зазначив Ступак.

За словами експерта, самі росіяни не можуть точно сказати, наскільки глибоко їм доведеться відходити - йдеться про відстань від кількох сотень метрів до лінії держкордону з РФ.

"Вони самі не розуміють, чи це буде умовно на 500 метрів вглиб, чи на 2 км, чи взагалі на лінію адмінкордону", - пояснив він.

Ступак також підкреслив, що самі окупанти визнають безглуздість своїх втрат.

"Кажуть, що несуть незрозумілі, бездарні втрати. Мовляв, навіщо за декілька хат якогось села втрачати сотні людей", - зауважив він.

Щодо ймовірного посилення ситуації на півночі, експерт не виключає такого розвитку подій, але зазначає, що все залежить від рішень командування РФ.

"Якщо ухвалять рішення, то можуть різко перекинути сили. Але те, що, скажімо, кадирівців помітили в Таганрозі, ще нічого не означає. Вони завжди перебували в тилу, на третій чи четвертій лінії", - пояснив експерт.

Він додав, що кадирівці дійсно можуть поїхати на Сумщину, але так само можуть бути перекинуті на інші напрямки - наприклад, до Курської області. Тож зараз робити точні прогнози складно