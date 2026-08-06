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Росіяни розстріляли полоненого бійця ЗСУ біля Волновахи

14:55 06.08.2026 Чт
1 хв
Черговий воєний злочин окупанти вчинили наприкінці липня
aimg Тетяна Степанова
Фото: росіяни розстріляли полоненого бійця ЗСУ біля Волновахи (Getty Images)

Російські окупанти розстріляли українського військовополоненого в районі Мирного, що у Волноваському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Донецької обласної прокуратури.

Як повідомляється, 22 липня росіяни атакували позиції ЗСУ в районі Мирного. Під час виконання бойового завдання окупанти захопили українського захисника в полон і розстріляли його.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)

Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного злочину осіб з числа військовослужбовців РФ.

Прокуратура наголошує, що вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Розстріли українських військових

Нагадаємо, 13 липня російські військові розстріляли українського військовополоненого поблизу села Ялта на Донеччині.

Псля проведення допиту один з окупантів віддав наказ стратити українського бійця. Після цього інший росіянин розстріляв полоненого з вогнепальної зброї.

Також раніше російські загарбники розстріляли чотирьох українських військовополонених неподалік від населеного пункту Ветеринарне на Харківщині.

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Донецька областьВолновахаЗбройні сили УкраїниВійна в Україні