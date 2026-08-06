Россияне расстреляли пленного бойца ВСУ возле Волновахи

Как сообщается, 22 июля россияне атаковали позиции ВСУ в районе Мирного. Во время выполнения боевого задания оккупанты захватили украинского защитника в плен и расстреляли его.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшее гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины)

В настоящее время производятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и причастных к совершению указанного преступления лиц из числа военнослужащих РФ.

Прокуратура отмечает, что убийство пленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.