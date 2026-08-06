Россияне расстреляли пленного бойца ВСУ возле Волновахи

Российские оккупанты расстреляли украинского военнопленного в районе Мирного, что в Волновахском районе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры.
Как сообщается, 22 июля россияне атаковали позиции ВСУ в районе Мирного. Во время выполнения боевого задания оккупанты захватили украинского защитника в плен и расстреляли его.
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшее гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины)
В настоящее время производятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и причастных к совершению указанного преступления лиц из числа военнослужащих РФ.
Прокуратура отмечает, что убийство пленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.
Напомним, 13 июля российские военные расстреляли украинского военнопленного вблизи села Ялта Донецкой области.
После проведения допроса один из окупантов отдал приказ казнить украинского бойца. После этого другой россиянин расстрелял пленника из огнестрельного оружия.
Также ранее российские захватчики расстреляли четырех украинских военнопленных неподалеку от населенного пункта Ветеринарное Харьковской области.