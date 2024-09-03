Росіяни розстріляли під Торецьком трьох українських полонених: розпочато розслідування
У мережі з'явилася інформація, що російські окупанти на Торецькому напрямку розстріляли трьох українських військовополонених. Правоохоронці розпочали розслідування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру в Telegram.
"3 вересня 2024 року в Telegram-каналі опубліковано інформацію про ймовірний розстріл представниками з Росії українських військовослужбовців", - сказано в повідомленні прокуратури.
Там уточнили, що, згідно з даними у мережі, троє українських військових вийшли з підвалу будинку з піднятими руками, коли до них практично впритул підібралися росіяни. Ворог поклав їх обличчям на землю, після чого практично одразу розстріляв у спину.
Наразі така інформація перевіряється, проводиться низка слідчих дій, спрямованих на встановлення всіх обставин події.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, яке пов'язане з умисним убивством.
Що передувало
Нагадаємо, у мережі вже неодноразово з'являлися повідомлення про розстріл українських військовополонених та навіть відповідні відео.
Зокрема, на початку липня генеральний прокурор Андрій Костін повідомляв, що біля Роботиного окупанти розстріляли українських військових, які склали зброю.
Ще у квітні в Офісі генпрокурора повідомляли, що відомо вже про понад 50 випадків страти українських військовополонених російськими солдатами.
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