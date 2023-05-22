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Росіяни розпочали збір співробітників МВС у Бєлгородській області на тлі операції "РДК"

Фото: росіяни розпочали збір співробітників МВС у Бєлгородській області на тлі операції "РДК" (УНІАН)
Автор: Іван Носальський

Влада РФ вирішила розпочати загальний збір співробітників Міністерства внутрішніх справ у Бєлгородській області. Це з операцією "Російського добровольчого корпусу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Baza в Telegram.

"У МВС Бєлгородської області ввели план "Едельвейс". Оголошено загальний збір співробітників у всіх відділах поліції регіону", - пише видання.

При цьому, за інформацією Baza, у Бєлгородській області нібито поранено заступника глави адміністрації міста Грайворон, що знаходиться за кілька кілометрів від кордону з Україною, і двох співробітників МНС.

Ситуація у Бєлгородській області

Сьогодні, 22 травня, вранці у прикордонних населених пунктах Бєлгородської області пролунали вибухи. Бійці "РДК", що воюють на боці України, заявили про проведення там своєї операції.

Як розповів речник президента РФ Дмитро Пєсков, про ситуацію вже доповіли диктатору Володимиру Путіну. Окупанти намагаються відтіснити бійців "РДК".

Більш детально про сьогоднішню операцію в Бєлгородській області можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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