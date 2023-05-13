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Росіяни розпочали експорт вкраденого українського зерна через морський порт у Маріуполі

Фото: росіяни розпочали експорт вкраденого українського зерна через маріупольський морський порт
Автор: Артем Горовенко

Росіяни активізували роботу в портах окупованих міст: з'явилася інформація, що вони вивозять через Маріупольський порт зерно, вкрадене в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Перші 3500 тонн українського зерна із Запорізької та Донецької областей викрадено за допомогою Маріупольського морського порту. Судно RM3 із зерном вийшло з акваторії порту. Його завантаження зайняло близько тижня, що говорить про низьку ефективність роботи порту. Поки можна констатувати, що цей вантаж скоріше пропагандистський Але факт є факт. Розграбування українського зерна знову набирає обертів, тепер уже морем", - повідомив Андрющенко.

Тим часом Україна позбавлена можливості перевозити зерно морем через чергове блокування росіянами зернової угоди - у той час, як РФ збільшила обсяги морської торгівлі за минулий рік.

Нагадаємо, раніше українська бізнес-спільнота звернулася до Організації об'єднаних націй (ООН) та Туреччини із закликом розблокувати Чорноморську зернову ініціативу, та забезпечити вільне торгове судноплавство у Чорноморському регіоні.

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