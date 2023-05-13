RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне начали экспорт украденного украинского зерна через морской порт в Мариуполе

Фото: россияне начали экспорт украденного украинского зерна через мариупольский морской порт
Автор: Артем Горовенко

Россияне активизировали работу в портах оккупированных городов: появилась информация, что они вывозят через Мариупольский порт зерно, украденное в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Первые 3500 тонн украинского зерна из Запорожской и Донецкой областей похищены с помощью Мариупольского морского порта. Судно RM3 с зерном вышло из акватории порта. Его загрузка заняла около недели, что говорит о низкой эффективности работы порта. Пока можно констатировать, что этот груз скорее пропагандистский, но факт есть факт. Разграбление украинского зерна снова набирает обороты, теперь уже морем", - сообщил Андрющенко.

Тем временем, Украина лишена возможности перевозить зерно по морю, из-за очередного блокирования россиянами зернового соглашения - в то время, как РФ увеличила объемы морской торговли за прошлый год.

Напомним, ранее украинское бизнес-сообщество обратились в Организацию объединенных наций (ООН) и Турцию с призывом разблокировать Черноморскую зерновую инициативу, и обеспечить свободное торговое судоходство в Черноморском регионе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияМариуполь