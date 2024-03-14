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Для "живого щита". У ГУР підтвердили, що РФ блокує евакуацію у Бєлгородській області

Четвер 14 березня 2024 18:39
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Для "живого щита". У ГУР підтвердили, що РФ блокує евакуацію у Бєлгородській області Фото: Андрій Юсов, представник ГУР МО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Росіяни справді блокують евакуацію мирного населення з Бєлгородської області на тлі прориву кордону. Таким чином вони використовують мешканців як "живий щит".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Ми можемо підтвердити цю інформацію (про блокування евакуації в Бєлгородській області - ред.) . Ми отримали низку перехоплень, як розмов між силовиками, так і розмов місцевих жителів, які констатують, що транспортні вузли оточені силовиками, стоять блокпости, є погрози. Влада намагається використати своїх громадян як "живий щит", щоб захищати режим", - наголосив Юсов.

За його словами, факт блокування кордону вже доведено та оприлюднено.

При цьому Юсов уточнив, що в деяких населених пунктах евакуацію все ж таки проводять. Це стосується міста Грайворон на кордоні з Україною.

Що передувало

Нагадаємо, кілька днів тому "Російський добровольчий корпус" спільно з двома іншими підрозділами прорвали кордон з Росією. Їхні солдати зайшли на територію кількох областей, у тому числі Бєлгородської.

Добровольці вже неодноразово закликали мешканців Бєлгородської та Курської областей евакуюватись.

Але сьогодні, 14 березня, джерела РБК-Україна в українській розвідці повідомили, що російська влада блокує евакуацію цивільних у Бєлгородській області.

Більш детально про прорив кордону - у матеріалі РБК-Україна.

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