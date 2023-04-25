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Росіяни розміщують військові об'єкти в дитячих садках Донецької області, - Генштаб

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Вівторок 25 квітня 2023 18:27
Росіяни розміщують військові об'єкти в дитячих садках Донецької області, - Генштаб Фото: російські окупанти (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти продовжують використовувати дитячі освітні заклади в окупації у власних цілях. Розташовують в них військові об’єкти.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Облаштовує (ворог, - ред.) в них свої військові об’єкти, прикриваючись “живим щитом” із дітей та викладацького складу", - пише Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що в населеному пункті Урзуф Маріупольського району Донецької області росіяни розмістили до 200 військовослужбовців з-поміж мобілізованих на території одного з дитячих таборів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти також облаштували шпиталь в одній зі шкіл в Луганській області. Також ще один ворог розташував на базі шкільного спортзалу в Запорізькій області.

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