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Росіяни розгорнули на кордоні з Україною майже півсотні "Іскандерів", - Скібіцький

Неділя 10 вересня 2023 15:19
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Росіяни розгорнули на кордоні з Україною майже півсотні "Іскандерів", - Скібіцький Фото: Вадим Скібіцький, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи розгорнули 46 пускових установок ракетного комплексу "Іскандер" вздовж кордону України.

Про це розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на зустріч "Ялтинської європейської стратегії".

"Росія уздовж кордону з Україною на сьогодні розгорнула 46 пускових установок ракетного комплексу "Іскандер". Саме цим комплексом вчора (8 вересня, - ред.) завдавалися ударів. І балістичними ракетами, і крилатими ракетами також з комплексу "Іскандер. Таким чином, відбувається методичне знищення насамперед цивільних обʼєктів нашої держави", - заявив Скібіцький.

За словами заступника голови ГУР, саме цим комплексом Росія завдала ударів 8 вересня. Зокрема застосовувала балістичні й крилаті ракети.

Обстріл Кривого Рогу 8 березня

8 березня російські терористи завдали удару по Кривому рогу балістичною ракетою "Іскандер". Снаряд влучив у адмінбудівлю поліції, внаслідок чого загинув цивільний й постраждали дев'ять поліцейських.

Станом на 9 вересня, за словами глави Ради оборони міста Олександра Вілкула, загальна кількість постраждалих внаслідок удару становить 74 особи, 3 з яких у тяжкому стані.

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