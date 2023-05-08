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Росіяни розганяють новий фейк про Україну: що вигадали окупанти

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Київ, Понеділок 08 травня 2023 16:00
Росіяни розганяють новий фейк про Україну: що вигадали окупанти Фото: росіяни розганяють новий фейк про Україну (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Українців попередили про нову інформаційно-психологічну операцію росіян. Ворог розганяє фейки про "розкрадання грошей" міжнародних партнерів українською владою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Що відомо про нову ІПСО росіян

Відомо, що у Facebook на рекламу росіяни поставили допис у соцмережі, в якому українську владу звинуватили у крадіжці допомоги, яку міжнародні партнери надають для боротьби з РФ. Мовляв, країни надають "мільярдну допомогу", а бійцям "досі не вистачає ресурсів".

"Це - далеко не перша спроба росіян налаштувати українців проти влади та ослабити підтримку міжнародних партнерів. Насправді ж фактів розкрадання допомоги не фіксували ні партнери, ні міжнародні організації", - йдеться в повідомленні відомства.

Там зазначили, аби не дати ворогу посіяти паніку та розбрат в Україні, важливо не реагувати на ІПСО росіян.

"Блокуйте подібні матеріали та надсилайте скарги до служби підтримки Facebook", - закликали українців.

Росіяни розганяють новий фейк про Україну: що вигадали окупанти

Фото: росіяни розганяють новий фейк про Україну (t.me/spravdi)

Звідки запустили цю рекламу?

Рекламні кампанії запустили зі сторінки у Facebook під назвою The newsr, яка маскується під "Новини та ЗМІ". За даними Центру стратегічних комунікацій, цю психологічну кампанію запустили 7 травня, а сторінку створили 6 травня.

"Станом на зараз вона не заблокована, тож усі її "реклами" ще можуть з'являтися у стрічках користувачів Facebook. Сам акаунт - порожній", - додають в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила 11 інтернет-агітаторів, які поширювали кремлівські фейки про війну.

Також ми писали, що росіяни змушують українців в окупації дивитись пропагандистські фільми.

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Facebook фейки пропагандист ІПСО
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