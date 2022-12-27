Росіяни "ріжуть" Сєвєродонецький "Азот" і вивозять обладнання, - мер

"Така політика у них усюди, там, де вони окупували території - загарбництво відбувається тотальне. Стосовно Сєвєродонецька, то якщо влітку після окупації були такі громогласні заяви про відновлення роботи Сєвєродонецького "Азоту", то зараз усім ясно, що, крім того, щоб порізати більш менш цінне обладнання і вивести на споріднене підприємство, яке є на території Росії - на більше не здатні", - зазначив він.

Зокрема, розповів Стрюк, наразі вивозиться та ріжеться на метал цінне обладнання Сєвєродонецького хімічного заводу "Азот".

"І зрозуміло, що це безповоротно і знищують фактично підприємство. Так і з іншими галузями", - сказав мер.

Сєвєродонецький "Азот" - третій за розміром в Україні виробник аміаку та одне з найбільших у Європі підприємств хімічної промисловості з виробництва азотних добрив, метанолу, оцтової кислоти, вінілацетату та його похідних, ацетилену, формаліну, каталізаторів, товарів побутової хімії та іншої хімічної продукції.

Нагадаємо, що 25 червня місто Сєвєродонецьк було захоплене російськими окупантами. 14 липня Group DF оголосила про втрату контролю над заводом.