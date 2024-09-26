Росіяни риють тунелі у Вовчанську для переміщення між будинками, - ОТУ "Харків"
Російські окупанти залишаються активними у Харківській області. Зокрема, вони риють тунелі у Вовчанську.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативно-тактичне угруповання "Харків" у Telegram.
Як зазначають в ОТУ, українські захисники продовжують стримувати натиск окупантів у Харківській області. Оперативна ситуація залишається складною.
Зокрема, в районі селища Глибоке ворог уночі за допомогою дронів замінував маршрути висування українських воїнів. При цьому в районі села Лук'янці були зафіксовані підрозділи "Ахмат".
У районі села Стариця росіяни облаштовують нові інженерні загородження та проводять логістичне забезпечення.
При цьому у Вовчанську росіяни посилили повітряну розвідку для виявлення українських підрозділів, там фіксують поодинокі переміщення ворога для поповнення втрат.
"Відмічено проведення інженерних робіт з облаштування противником тунелів для прихованого переміщення між сусідніми будинками", - уточнили в ОТУ.
Що передувало
Нагадаємо, раніше стало відомо, що бійці підрозділів Головного управління розвідки змогли вибити росіян із Агрегатного заводу у Вовчанську.
Українські воїни звільнили від окупантів останню з 30 будівель на території заводу.
При цьому під час операції їм вдалося взяти в полон близько 20 російських солдатів.
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