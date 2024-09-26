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Росіяни риють тунелі у Вовчанську для переміщення між будинками, - ОТУ "Харків"

Вовчанськ, Четвер 26 вересня 2024 15:39
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Росіяни риють тунелі у Вовчанську для переміщення між будинками, - ОТУ "Харків" Ілюстративне фото: росіяни продовжують залишатися у Вовчанську (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти залишаються активними у Харківській області. Зокрема, вони риють тунелі у Вовчанську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативно-тактичне угруповання "Харків" у Telegram.

Як зазначають в ОТУ, українські захисники продовжують стримувати натиск окупантів у Харківській області. Оперативна ситуація залишається складною.

Зокрема, в районі селища Глибоке ворог уночі за допомогою дронів замінував маршрути висування українських воїнів. При цьому в районі села Лук'янці були зафіксовані підрозділи "Ахмат".

У районі села Стариця росіяни облаштовують нові інженерні загородження та проводять логістичне забезпечення.

При цьому у Вовчанську росіяни посилили повітряну розвідку для виявлення українських підрозділів, там фіксують поодинокі переміщення ворога для поповнення втрат.

"Відмічено проведення інженерних робіт з облаштування противником тунелів для прихованого переміщення між сусідніми будинками", - уточнили в ОТУ.

Що передувало

Нагадаємо, раніше стало відомо, що бійці підрозділів Головного управління розвідки змогли вибити росіян із Агрегатного заводу у Вовчанську.

Українські воїни звільнили від окупантів останню з 30 будівель на території заводу.

При цьому під час операції їм вдалося взяти в полон близько 20 російських солдатів.

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