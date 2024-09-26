Росіяни риють тунелі у Вовчанську для переміщення між будинками, - ОТУ "Харків"

Російські окупанти залишаються активними у Харківській області. Зокрема, вони риють тунелі у Вовчанську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативно-тактичне угруповання "Харків" у Telegram .

Як зазначають в ОТУ, українські захисники продовжують стримувати натиск окупантів у Харківській області. Оперативна ситуація залишається складною.

Зокрема, в районі селища Глибоке ворог уночі за допомогою дронів замінував маршрути висування українських воїнів. При цьому в районі села Лук'янці були зафіксовані підрозділи "Ахмат".

У районі села Стариця росіяни облаштовують нові інженерні загородження та проводять логістичне забезпечення.

При цьому у Вовчанську росіяни посилили повітряну розвідку для виявлення українських підрозділів, там фіксують поодинокі переміщення ворога для поповнення втрат.

"Відмічено проведення інженерних робіт з облаштування противником тунелів для прихованого переміщення між сусідніми будинками", - уточнили в ОТУ.