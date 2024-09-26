ua en ru
Чт, 26 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне роют тоннели в Волчанске для перемещения между домами, - ОТГ "Харьков"

Волчанск, Четверг 26 сентября 2024 15:39
UA EN RU
Россияне роют тоннели в Волчанске для перемещения между домами, - ОТГ "Харьков" Иллюстративное фото: россияне продолжают оставаться в Волчанске (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты остаются активными в Харьковской области. В частности, они роют тоннели в Волчанске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативно-тактическую группировку "Харьков" в Telegram.

Как отмечают в ОТГ, украинские защитники продолжают сдерживать натиск оккупантов в Харьковской области. Оперативная обстановка остается сложной.

В частности, в районе поселка Глубокое враг ночью при помощи дронов заминировал маршруты выдвижения украинских воинов. При этом в районе близлежащего села Лукьянцы были зафиксированы подразделения "Ахмат".

В районе села Старица россияне обустраивают новые инженерные заграждения и проводят логистическое обеспечение.

При этом в Волчанске россияне усилили воздушную разведку для обнаружения украинских подразделений, там фиксируют единичные перемещения врага для восполнения потерь.

"Отмечено проведение инженерных работ по обустройству противником тоннелей для скрытого перемещения между соседними домами", - уточнили в ОТГ.

Что предшествовало

Напомним, ранее стало известно, что бойцы подразделений Главного управления разведки смогли выбить россиян из Агрегатного завода в Волчанске.

Украинские воины освободили от оккупантов последнее из 30-ти зданий на территории завода.

При этом в ходе операции им удалось взять в плен около 20 российских солдат.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Волчанск Харьков Войска РФ Война в Украине
NEWS
"Кинжалы" в воздухе. Что за взрывы были в Киеве и почему РФ снова привлекла МиГи для ударов
"Кинжалы" в воздухе. Что за взрывы были в Киеве и почему РФ снова привлекла МиГи для ударов
DAILY
Опасная риторика? Есть ли угроза от резких заявлений Трампа о Зеленском и войне в Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Опасная риторика? Есть ли угроза от резких заявлений Трампа о Зеленском и войне в Украине