Росіяни в річницю вторгнення в Україну планують в'язати шкарпетки всією країною, - ЗМІ

У річницю вторгнення Росії в Україну Кремль вирішив відволікти росіян серією майстер-класів з в'язання носків та виготовлення окопних свічок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Meduza .

Адміністрація російського диктатора Володимира Путіна підготувала та направила до регіонів рекомендації щодо проведення всеросійської акції "Нашим героям" з 20 по 24 лютого. Акцію приурочено до Дня захисника Вітчизни та річниці вторгнення в Україну, яке російська влада називає "спеціальною військовою операцією".

За даними російського видання, у кількох регіонах, хочуть провести масову акцію "Герої нашого часу", учасники якої, вишиковуватимуться у формі Зірки Героя та записуватимуть відеоролики з привітанням до Дня захисників Вітчизни. Кремль порекомендував проводити зйомки на тлі пам'ятників та графіті, "присвячених героям Вітчизни та героям СВО". Також передбачено створення на вулицях міст графіті з портретами "героїв СВО та описом їхнього подвигу".

Крім того, адміністрація Путіна організовувати майстер-класи з в'язання теплих шкарпеток та рукавиць, виготовлення окопних свічок та кисетів для солдат, що знаходяться на передовій. На кисетах мають бути вишивки: "Чекаємо з перемогою", "Вперед до перемоги", "Рідного героя".

Головним заходом акції стане мітинг-концерт у Лужниках у Москві 22 лютого за участю Путіна.