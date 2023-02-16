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Россияне в годовщину вторжения в Украину планируют вязать носки всей страной, - СМИ

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Россия, Четверг 16 февраля 2023 16:26
Россияне в годовщину вторжения в Украину планируют вязать носки всей страной, - СМИ Фото: россияне в годовщину вторжения в Украину планируют вязать носки всей страной (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

В годовщину вторжения России в Украину Кремль решил отвлечь россиян серией мастер-классов по вязанию носков и изготовлению окопных свечей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Meduza.

Администрация российского диктатора Владимира Путина подготовила и направила в регионы рекомендации по проведению всероссийской акции "Нашим героям" с 20 по 24 февраля. Акция приурочена ко Дню защитника Отечества и годовщине вторжения в Украину, которое российские власти называют "специальной военной операцией".

По данным российского издания, в нескольких регионах хотят провести массовую акцию "Герои нашего времени", участники которой будут выстраиваться в форме Звезды Героя и записывать видеоролики с поздравлением ко Дню защитников Отечества. Кремль порекомендовал проводить съемки на фоне памятников и граффити, "посвящённых героям Отечества и героям СВО". Также предусмотрено создание на улицах городов граффити с портретами "героев СВО и описанием их подвига".

Кроме того, администрация Путина организовывает мастер-классы по вязанию теплых носков и перчаток, изготовлению окопных свечей и кисетов для солдат находящихся на передовой. На кисетах должны быть вышивки: "Ждем с победой", "Вперед к победе", "Родного героя".

Главным мероприятием акции станет митинг-концерт в Лужниках в Москве 22 февраля с участием Путина.

Напомним, ЕС в годовщину вторжения запретит экспорт унитазов на территорию России.

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