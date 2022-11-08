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Росіяни з реактивної артилерії атакували Велику Олександрівку: є поранені

Фото: Росіяни з реактивної артилерії атакували Велику Олександрівку (фото воен ТВ)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 8 листопада, російські військові завдали удару по Великій Олександрівці (Херсонська область). Внаслідок ворожої атаки дві особи отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка.

"Сьогодні вдень російські терористи обстріляли Херсонську область", - йдеться у повідомленні.

За словами Тимошенка, росіяни завдали удару з РСЗВ по Великій Олександрівці.

"В результаті обстрілу осколкові поранення отримали 2 цивільні особи", - повідомив Тимошенко.

Нагадаємо, що у понеділок, 7 листопада, росіяни обстріляли деокуповане село Золота Балка (Херсонська область). Внаслідок атаки було частково зруйновано будівлю школи.

Також стало відомо, що найближчими днями є висока ймовірність провокацій з боку росіян в Херсонській області. Ворог таким чином планує звинуватити ЗСУ у воєнних злочинах.

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Російська ФедераціяХерсонська областьВійна в Україні