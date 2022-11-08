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Россияне из реактивной артиллерии атаковали Великую Александровку: есть раненые

Фото: Россияне из реактивной артиллерии атаковали Большую Александровку (фото воен ТВ)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 8 ноября, российские военные нанесли удар по Великой Александровке (Херсонская область). В результате вражеской атаки два человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Сегодня днем российские террористы обстреляли Херсонскую область", – говорится в сообщении.

По словам Тимошенко, россияне нанесли удар из РСЗО по Великой Александровке.

"В результате обстрела осколочные ранения получили 2 гражданских лица", - сообщил Тимошенко.

Напомним, что в понедельник, 7 ноября, россияне обстреляли деоккупированную деревню Золотая Балка (Херсонская область). В результате атаки было частично разрушено здание школы.

Также стало известно, что в ближайшие дни высока вероятность провокаций со стороны россиян в Херсонской области. Враг таким образом планирует обвинить ВСУ в военных преступлениях.

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