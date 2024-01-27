Росіяни в районі Вербового збільшили кількість наступальних і штурмових дій, - ЗСУ

Російська армія посилила наступальні дії та штурми у районі Вербового на Мелітопольському напрямку. ЗСУ за добу проводять на цій ділянці фронту близько півсотні бойових зіткнень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковника Олександра Штупуна в ефірі телемарафону.
"Наші командири на місцях. Завжди при найменшій можливості покращують наше тактичне становище. Загалом окупанти тут досить активні, вони значно збільшили кількість наступальних і штурмових дій. Вже другу добу поспіль ворог проводить по 50 бойових зіткнень щоденно", - сказав він.
Загалом, як зазначив речник, російські окупаційні війська активні на всіх ділянках Таврійського напрямку, але інтенсивність різна.
За тиждень на Таврійському напрямку ЗСУ взяли у полон 15 окупантів. Також за тиждень ворог завдав на цьому напрямку сотню авіаударів, здебільшого це були керовані авіаційні бомби, більшість обстрілів були у Донецькій області.
скриншот deepstatemap.live
Додамо, що, за даними DeepState, західніше Вербового в результаті важких та тривалих боїв ЗСУ вдалося зайняти декілька посадок. Західніше Роботиного також тривають бої.
Нагадаємо, влітку українські військові провели контрнаступ на сході та півдні Україні. Вдалося деокупувати понад десяток населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях.
Натомість зараз російські окупанти посилили штурми на фронті. Зокрема, загарбники намагаються прорвати українську оборону у районі Авдіївки, Мар'їнки, Куп'янська та Лимана. ЗСУ стримують спроби російських окупантів.
Детальніше про ситуацію на фронті та чи є нові загрози для ЗСУ на фронті - читайте в огляді РБК-Україна.
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