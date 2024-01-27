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Росіяни в районі Вербового збільшили кількість наступальних і штурмових дій, - ЗСУ

Вербове, Субота 27 січня 2024 12:39
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Росіяни в районі Вербового збільшили кількість наступальних і штурмових дій, - ЗСУ Фото: росіяни посилили наступ та штурми у районі Вербового (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія посилила наступальні дії та штурми у районі Вербового на Мелітопольському напрямку. ЗСУ за добу проводять на цій ділянці фронту близько півсотні бойових зіткнень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковника Олександра Штупуна в ефірі телемарафону.

"Наші командири на місцях. Завжди при найменшій можливості покращують наше тактичне становище. Загалом окупанти тут досить активні, вони значно збільшили кількість наступальних і штурмових дій. Вже другу добу поспіль ворог проводить по 50 бойових зіткнень щоденно", - сказав він.

Загалом, як зазначив речник, російські окупаційні війська активні на всіх ділянках Таврійського напрямку, але інтенсивність різна.

За тиждень на Таврійському напрямку ЗСУ взяли у полон 15 окупантів. Також за тиждень ворог завдав на цьому напрямку сотню авіаударів, здебільшого це були керовані авіаційні бомби, більшість обстрілів були у Донецькій області.

Росіяни в районі Вербового збільшили кількість наступальних і штурмових дій, - ЗСУ

скриншот deepstatemap.live

Додамо, що, за даними DeepState, західніше Вербового в результаті важких та тривалих боїв ЗСУ вдалося зайняти декілька посадок. Західніше Роботиного також тривають бої.

Ситуація на фронті в Україні

Нагадаємо, влітку українські військові провели контрнаступ на сході та півдні Україні. Вдалося деокупувати понад десяток населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях.

Натомість зараз російські окупанти посилили штурми на фронті. Зокрема, загарбники намагаються прорвати українську оборону у районі Авдіївки, Мар'їнки, Куп'янська та Лимана. ЗСУ стримують спроби російських окупантів.

Детальніше про ситуацію на фронті та чи є нові загрози для ЗСУ на фронті - читайте в огляді РБК-Україна.

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